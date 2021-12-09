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Смертность в Тульской области превысила рождаемость почти втрое

Смертность в Тульской области превысила рождаемость почти втрое
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения Тульской области за девять месяцев 2021 года составила 14 091 человек, сообщается в материалах Туластата.

"В январе-сентябре 2021 года в Тульской области родилось 7 615 человек и умерло 21 706 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года число родившихся сократилось на 491 человека (на 6,1%), число умерших увеличилось на 2 664 человека (на 14%)", - говорится в сообщении.

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Таким образом, смертность превышает рождаемость в 2,9 раза (в январе-сентябре 2020 года было в 2,3 раза).

Естественная убыль населения выросла на 28,8% к январю-сентябрю 2020 года.

В сентябре рождаемость уменьшилась на 12,9%, смертность увеличилась на 8,4%.

В расчете на 1 тыс. населения рождаемость в январе-сентябре 2021 года снизилась до 7,1, смертность выросла до 20,1.

По данным оперштаба, в Тульской области за весь период пандемии от COVID-19 умерли 3 986 человек.

Как сообщалось, в 2020 году в Тульской области было зарегистрировано более 10,8 тыс. новорожденных. Мальчиков родилось больше, чем девочек.

Тульская область

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