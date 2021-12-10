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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на автодороге М-5 "Урал" в Раменском округе, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба областного главка МВД; один из погибших - депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.

Следователи подмосковной полиции возбудили дело по факту аварии по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Она отметила, что 9 декабря на автодороге М-5 "Урал" произошло столкновение грузового автомобиля "Рено" и легкового автомобиля "Тойота". В результате погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Как сообщили ранее в Мособлпрокуратуре, в ДТП, которое произошло поздно вечером 9 декабря на 65 км трассы М5 "Урал", погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.

"Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров", - сообщалось на сайте надзорного ведомства.

Эвклид Зафиров МВД Подмосковье

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