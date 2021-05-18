Мэр Владивостока Гуменюк сообщил об уходе в отставку
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава Владивостока Олег Гуменюк во вторник заявил, что уходит в отставку.
"Сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока", - сообщил Гуменюк в соцсети.
Гуменюк считает, что за время работы немало сделал для города.
"Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства. Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы", - написал Гуменюк в инстаграме.
Ранее вице-премьер, полпред президента Трутнев высказал мнение, что Гуменюк из-за неудовлетворительной работы должен досрочно покинуть пост мэра.
Губернатор Приморья Кожемяко в свою очередь добавил, что работа мэра Владивостока не удовлетворяет ни жителей города, ни краевую власть. Он пояснил, что что качественных изменений в облике города не произошло, хотя Владивостоку выделяются значительные средства.
Олег Гуменюк 28 марта 2019 года был избран главой Владивостока сроком на пять лет.
Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации назначается на должность сроком на пять лет по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.
Гуменюк родился 3 марта 1967 года во Владивостоке. Он окончил Дальневосточный рыбохозяйственный технологический институт по специальности "экономика и управление на предприятии". С 1985 по 1987 Гуменюк проходил службу в ВМФ. Трудовую деятельность он начал в 1989 году: работал в ДОСААФ, в коммерческих организациях. В 2005 году Гуменюк возглавил комитет по физической культуре и спорту администрации Владивостока, был назначен заместителем главы администрации - начальником управления физической культуры и спорта. С 2010 года - начальник управления по физической культуре и спорта правительства Амурской области. С 2011 года - министр по физической культуре и спорту правительства Амурской области, заместитель председателя правительства Амурской области.
В 2016 году Гуменюк вернулся во Владивосток и возглавил ГБУ "Хозяйственное управление администрации Приморского края". С 22 декабря 2018 года назначен первым заместителем главы администрации Владивостока.