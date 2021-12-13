Сибиряк признался в убийстве бездомной собаки для приготовления еды

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Полиция в городе Зиме Иркутской области возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя по подозрению в убийстве бездомной собаки, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону в понедельник.

Факт жестокого обращения с животным полицейские выявили в ходе мониторинга соцсетей. В течение часа был установлен подозреваемый.

"Им оказался 18-летний студент одного из профучилищ города. Молодой человек пояснил, что совершил данный поступок, чтобы приготовить еду. В квартире обнаружен и изъят нож, предположительно являющийся орудием преступления, и останки животного", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.