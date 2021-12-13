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Пожарные потушили открытое горение на вещевом рынке в Петербурге

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ликвидировано открытое горение на территории вещевого рынка во Фрунзенском районе Петербурга, сообщают в понедельник в главке МЧС по городу.

"В 08:28 ликвидировано открытое горение, ранг пожара снижен до первого номера", - говорится в сообщении.

Возгорание локализовали в 08:04, там продолжалось тление в завалах на общей площади 800 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали.

Около 5:00 в понедельник на вещевом рынке на улице Салова, 52 загорелись три ангара с текстилем на общей площади 1,2 тыс. кв. метров. Существовала угроза распространения огня ангары по соседству. Всего на рынке расположено восемь пристроенных друг к другу ангаров размерами 20 на 20 метров и высотой 7 метров.

К тушению пожара были привлечены 62 человека и 13 единиц техники.

Петербург

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