Песков назвал внутренним делом Украины проведение референдума по Донбассу

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Возможное проведение референдума по Донбассу является внутренним делом Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Проведение референдума по Донбассу - внутреннее дело Украины", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующую идею президента Украины Владимира Зеленского.

"Там, конечно, интересно бы узнать, как бы мог быть сформулирован вопрос для этого референдума", - заметил представитель Кремля.

Его также спросили, как он относится к идее создания отдельного формата прямых переговоров Зеленского и президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

"Что касается обсуждения Донбасса между Россией и Украиной, то мы хотим еще раз напомнить, что Россия не является участницей конфликта. Это внутриукраинский конфликт. Урегулировать его можно только по-мирному и путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик", - заявил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что не исключает возможности проведения референдума о Донбассе.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это (референдум - ИФ) может быть относительно Донбасса, относительно Крыма", - заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1".

Зеленский также не исключил возможности отдельного формата прямых переговоров с Путиным по Донбассу.