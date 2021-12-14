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Уголовное дело возбудили после обрушения стены на машину с человеком в Саратове

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратова возбудили уголовное дело по факту получения травмы водителя автомобиля, на которого обрушилась стена аварийного дом. Как сообщает управление взаимодействия со СМИ СКР, дело расследуется по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба).

Стена дома в центре Саратова при демонтаже обрушилась на дорогу 13 декабря. В результате были повреждены два автомобиля, был травмирован водитель одной из машин.

Предположительно компания, проводившая демонтаж, некорректно выполняла работы. Часть стены разрушилась, кирпичи обрушились на дорогу и припаркованные автомобили. Водитель автомобиля Kia Sportage госпитализирован с диагнозом "закрытая травма черепа, сотрясение головного мозга, тупая травма шеи и резаная рана правой кисти". Во второй машине людей не было.

В свою очередь, глава Саратова Михаил Исаев в своем телеграм-канале потребовал от подрядчика "возместить убытки пострадавшим и пересмотреть подходы к своей работе".

Саратов

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