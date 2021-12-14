Житель Чукотки получил почти 20 лет колонии за двойное убийство

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Суд Чукотского автономного округа приговорил 35-летнего местного жителя к 19,5 годам заключения в колонии строгого режима за двойное убийство и другие преступления, сообщает во вторник региональная прокуратура.

"Судом установлено, что 11 июля мужчина, находясь на территории рыболовной базы, расположенной в окрестностях поселка Шахтерский, с целью наживы застрелил из незаконно приобретенного карабина двух человек, после чего угнал автомобиль одного их потерпевших, на котором поехал в поселок Угольные копи", - говорится в сообщении.

После этого злоумышленник пробрался в квартиру одного из убитых, взломал сейф и забрал оттуда 50 тыс. рублей. Кроме того, осужденный во время совершения преступления угрожал случайному свидетелю.

Суд признал фигуранта виновным в двойном убийстве, угоне автомобиля, разбое, незаконном приобретении оружия, угрозах убийством и незаконном проникновении в чужое жилище.

Помимо 19,5 лет строгого режима подсудимому также назначили 1 год ограничения свободы.