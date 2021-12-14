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В Ангарске осудят студента за взрыв в общежитии при попытке изготовить наркотик

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Ангарский городской суд Иркутской области поступило уголовное дело в отношении студента областного училища олимпийского резерва, обвиняемого в незаконных приобретении и хранении наркотика, сообщила пресс-служба суда во вторник.

Из материалов дела следует, что часть марихуаны молодой человек хранил в комнате общежития учебного заведения.

"При попытке изготовления (...) наркотического средства произошел взрыв и возгорание топливно-воздушной смеси, в результате чего были причинены телесные повреждения двум учащимся, один из которых несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

По данным суда, пострадавшие получили ожоги лица, кистей рук, голени 1 и 2 степени.

Обвиняемого будут судить по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ангарск Иркутская область

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