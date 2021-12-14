Цены на дизтопливо на АЗС в РФ замедлили рост

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Розничные цены на зимнее дизтопливо на неделе со 2 по 9 декабря снизили темпы роста по всей России, а на Дальнем Востоке повышение и вовсе остановилось, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

С середины ноября средняя по РФ цена зимнего дизельного топлива еженедельно росла шагами, превышающими 30 копеек: с 11 по 18 ноября - на 32 коп./л, с 18 по 25 ноября - на 34 коп./л, с 25 ноября по 2 декабря - на 45 коп./л. На прошлой неделе, за которую приводится статистика, рост составил всего 17 копеек.

Наибольший рост цен на дизтопливо зафиксирован в Туве (+1,29 рубля за литр), Ростовской области (+90 коп./л), Краснодарском крае (+86 коп./л), Кировской области (+78 коп./л) и Ненецком автономном округе (+70 коп./л).

Цены на дизтопливо в регионах Дальнего Востока за семь дней не изменились.

Стоимость бензинов в период со 2 по 9 декабря тоже росла сдержанно - на 8-9 копеек за литр, по сравнению с ростом на 24 копейки неделей ранее.

Самый большой рост цен на бензины наблюдался в Ивановской области - на 20-30 копеек, Воронежской области - на 18-26 копеек, Пермском крае и Тюменской области - на 20-25 копеек.

В республике Тыва, где стоимость топлива отличается крайней нестабильностью, бензин подешевел на 32-39 коп./л. Также снижение цен на АИ-95 зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе - на 22 копейки за литр. Цены на бензины в регионах Дальнего Востока не менялись.

В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 8 копеек - до 47,11 руб./л, Аи-95 - на 9 коп., до 50,61 руб./л. Средняя по стране цена на зимнее дизтопливо за неделю выросла на 17 коп. и составила 52,98 руб./л.