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В Забайкалье участник группового убийства двадцатилетней давности пойдет под суд

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Житель Краснодарского края пойдет под суд за участие в групповом убийстве двух мужчин, которое было совершено в Забайкалье почти 20 лет назад, сообщает в среду прокуратура Забайкальского края.

Отмечается, что преступление совершено в ноябре 2002 года в Петровск-Забайкальске. Компания молодых людей распивала спиртное, а затем в ходе ссоры шестеро человек избили во дворе дома двух мужчин. Затем затащили их в дом и начали наносить удары всем, что попадалось под руку. Тела убитых были сожжены на городской свалке.

"Уголовное дело было возбуждено по сообщению о безвестном исчезновении мужчин 3 февраля 2003 года, спустя 10 дней обнаружены их обгоревшие трупы. Принимавшие участие в убийстве мужчины установлены, все они, за исключением одного, были задержаны и заключены под стражу, а в декабре 2003 года осуждены Читинским областным судом к лишению свободы сроком от 8 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Шестой участник преступления был объявлен в розыск и задержан спустя 18 лет в Краснодаре, где он проживал с семьей по поддельным документам, полученным на другую фамилию. Вину в совершении преступления мужчина не признал, от дачи показаний отказался.

Его причастность к совершению преступления установлена путем опознаний, а также проведения генотипоскопической экспертизы. Заместитель прокурора Забайкальского края Талех Магомедов утвердил в отношении 37-летнего жителя Краснодара обвинительное заключение. В среду уголовное по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц) направлено в суд, говорится в сообщении.

Забайкальский край Краснодарский край Петровск-Забайкальск

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