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Новый полет в рамках перекрестной программы с NASA запланирован на осень 2022 года

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - На недавней встрече представителей космических агентств РФ и США обсуждалось повышение эффективности использования МКС и организация перекрестных полетов, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы надеемся, что в результате достигнутых договоренностей первый такой полет состоится уже осенью 2022 года", - сказал Рогозин.

Он отметил, что на встрече с делегацией NASA обсуждались пилотируемые программы, фундаментальные космические исследования, эксплуатация МКС, а также повышение эффективности использования станции.

"Для нас крайне важно не только продолжать успешное взаимодействие по уже существующим проектам, но и обратить внимание на развитие перспективных направлений для взаимовыгодного сотрудничества наших стран в области космоса", - сказал глава "Роскосмоса".

8 декабря Рогозин сообщал, что первым из российских космонавтов, который полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов, может стать Анна Кикина - единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса".

3 декабря замглавы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил "Интерфаксу", что главы "Роскосмоса" и NASA на личной встрече в России обсудят возобновление перекрестных полетов и дальнейшее сотрудничество по МКС. По его словам, визит главы NASA Билла Нельсона в Москву ожидается в первой половине 2022 года.

24 ноября Нельсон сообщил, что судьба соглашений между NASA и "Роскосмосом" о перекрестных полетах к МКС и продлении срока использования МКС будет решена по итогам встречи в Москве с руководителем российской госкорпорации. Нельсон отметил, что испытание противоспутникового оружия, проведенное российскими военными 15 ноября, не скажется на сотрудничестве NASA и "Роскосмоса" на МКС.

17 ноября начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов сообщил "Интерфаксу", что в ЦПК отобрали четырех кандидатов для подготовки к полетам на американском корабле Crew Dragon.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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