В Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по пути в школу

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Орехово-Зуеве 11-летняя девочка утром в четверг попала в больницу с ожогами, которые получила по пути в школу. Прокуратура Московской области сообщила, что проверит обстоятельства случившегося.

Прокуроры проверят исполнение требований законов в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отметили в надзорном ведомстве.

Что именно случилось с девочкой, в пресс-релизе не уточняется.

В областном управлении СК сообщили, что она провалилась в яму с горячей водой. У нее обожжены обе ноги. По факту возбуждено дело о халатности. По делу будут допрошены родители школьницы.