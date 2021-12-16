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Суд отклонил иск Тинькофф банка к Мегафону на 677 млн руб. из-за цен на смс-рассылки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг отклонил иск Тинькофф банка к "Мегафону" на 677,1 млн рублей.

"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Третьим лицом по делу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

"Мегафон" не первый оператор, к которому "Тинькофф" подает иск. Ранее банк подавал иск к МТС на 1,1 млрд рублей и к "Вымпелкому" на 436,8 млн рублей, все они связаны с решением ФАС в отношении телеком-операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги смс-рассылки. Суд 20 октября отказал банку в иске к МТС, иск к "Вымпелкому" отложен на 20 декабря.

Ранее источник, знакомый с планами банка, сообщал "Интерфаксу", что "Тинькофф" намерен отправить претензии по делу ФАС ко всем операторам "большой четверки".

ФАС в 2019 году признала операторов "большой четверки" – ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл" – виновными в установлении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок. Антимонопольная служба выявила, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители телеком-компаний сообщали тогда, что не согласны с решением антимонопольного ведомства.

Тинькофф банк Мегафон ФАС

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