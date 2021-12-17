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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Одно солнечное и одно лунное затмение можно будет наблюдать в РФ в 2022 году

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Два солнечных и два лунных затмения ожидаются в следующем году, сообщил гендиректор Иркутского планетария, председатель регионального астрономического общества Павел Никифоров.

"Они идут парами. Два солнечных, два лунных (затмения - ИФ). Солнечные - 30 апреля и 25 октября, лунные - 16 мая и 8 ноября", - сказал Никифоров на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" в пятницу.

Он уточнил, что солнечные затмения будут частными, то есть при первом из них Луна закроет 64% солнечного диска, при втором - 86%.

По словам Никифорова, солнечное затмение 30 апреля можно будет наблюдать в Южной Америке и Антарктиде, 25 октября - в России: Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

Лунное затмение 16 мая будет видно только на территории Южной Америки, а 8 ноября - в России, в том числе в Иркутске.

"Причем Луна во время этого затмения (8 ноября - ИФ) будет покрывать планету Уран. Если мы поедем за город, применим большое увеличение, мы можем увидеть диск Урана и проследить, как диск Урана скрывается за лунным диском", - отметил Никифоров.

Россия

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