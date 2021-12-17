Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России за сутки выявлено 27,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 27,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Еще 27 743 случая инфицирования коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ. Больше всего заболевших пришлось на Москву: 2 755 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 984, в Московской области - 1 452.

За сутки в России умерли от вируса еще 1080 человек. Из них Москве - 83, в Санкт-Петербурге - 63 и в Подмосковье - 60.

Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 295 104.

Поправились и выписаны 8,9 млн пациентов, в том числе 37 437 выписаны за последние сутки, из них 3 509 выздоровевших приходится на Москву.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 159 389 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Декабрь.

13
Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак15 декабря. В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак
Хроника 09 января 2020 года – 17 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

Кабмин РФ одобрил проект закона об уголовной ответственности для лихачей

Глава Минэкономразвития повысил прогноз роста ВВП РФ до 4,3%

Глава Минэкономразвития повысил прогноз роста ВВП РФ до 4,3%

Володин заявил, что закон об отмене техосмотра в России примут до конца года

Володин заявил, что закон об отмене техосмотра в России примут до конца года

Глава банка БКФ задержана по обвинению в даче более 3 млн руб. взятки следователю

Глава банка БКФ задержана по обвинению в даче более 3 млн руб. взятки следователю

Под Ростовом задержан сторонник украинских радикалов, готовивший нападение на журналиста

ГД может рассмотреть законопроект о системе местного самоуправления в январе

Дума проведет служебное расследование из-за закона, раскритикованного Матвиенко

Дума проведет служебное расследование из-за закона, раскритикованного Матвиенко

"Газпром" со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу

"Газпром" со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу

Сокуров обратился к членам СПЧ с извинениями за выступление на встрече с Путиным

К концу 2022 года первый полк с новыми МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });