В России за сутки выявлено 27,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Еще 27 743 случая инфицирования коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ. Больше всего заболевших пришлось на Москву: 2 755 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 984, в Московской области - 1 452.

За сутки в России умерли от вируса еще 1080 человек. Из них Москве - 83, в Санкт-Петербурге - 63 и в Подмосковье - 60.

Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 295 104.

Поправились и выписаны 8,9 млн пациентов, в том числе 37 437 выписаны за последние сутки, из них 3 509 выздоровевших приходится на Москву.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 159 389 случаев коронавирусной инфекции.