Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась после роста накануне

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Еще 2 755 инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Москве за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Накануне сообщалось о 3 322 новых пациентах с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 сократилась на 567 случаев или примерно на 17%.

Неделю назад, 10 декабря, в Москве выявили 3 477 случаев COVID-19. То есть показатель держится примерно на одном уровне. При этом на текущей неделе в столице зафиксировали суточный минимум заболеваемости с конца сентября, после чего вновь начался рост числа обнаруженных за день инфицированных.

За сутки коронавирус привел к смерти 83 человек в Москве. Общее число скончавшихся достигло 35 717.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 3 509 столичных жителей. Всего от COVID-19 смогли вылечиться в Москве 1 828 635 человек.

Накануне сообщалось о смерти 85 и выздоровлении 3 040 горожан от COVID-19.

Общее число зафиксированных в Москве на 17 декабря случаев COVID-19 составляет 1 млн 997 784.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве начала расти.