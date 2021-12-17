МВД сообщило, что число случаев легализации наркодоходов в 2021 г. выросло в два раза

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в январе-октябре 2021 года выявили факты легализации наркодоходов на сумму свыше 400 миллионов рублей, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - рост (числа случаев легализации - ИФ) почти в два раза", - сказал министр в рамках заседания Государственного антинаркотического комитета.

По словам Колокольцева, повышения раскрываемости удалось добиться благодаря взаимодействию с подразделениями финансовой разведки.

При этом задача установления наркодоходов усложняется из-за трансформации финансовой составляющей незаконного оборота наркотиков из банковской сферы в область цифровых активов и криптовалютных операций. "Важным шагом в части формирования правового барьера данному процессу стал 259-й Федеральный закон, который закрепил понятие "цифровая валюта" и правила ее оборота. Он вступил в силу с 1 января текущего года", - пояснил министр.

"В перспективе требуется внесение изменений в уголовное законодательство. Это необходимо для обеспечения возможности ареста и конфискации наркодоходов, преобразованных в цифровые активы", - сказал Колокольцев.

Кроме того, глава ведомства сообщил о снижении на 8% количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди несовершеннолетних. Почти на столько же сократилось количество подростков, находящихся в момент преступления в состоянии наркотического опьянения, добавил он.