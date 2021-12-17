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Индонезия выдала РФ топ-менеджера компании, обвиняемого в коммерческом подкупе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Заочно арестованного по делу о коммерческом подкупе россиянина Александра Васюка депортируют на родину из Индонезии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в пятницу.

В сопровождении сотрудников национального бюро Интерпола МВД России его доставят в Москву.

По информации Генпрокуратуры, в РФ мужчина обвиняется в коммерческом подкупе (пп. "б", "г" ч.7 ст.204 УК РФ).

По версии следствия, с мая по декабрь 2017 года Васюк, будучи одним из руководителей общества "Стройарсенал", потребовал от подрядчика - ООО "Строительная фирма "Акант" - и других фирм, выполнявших работы на одном из строительных объектов в Ленинградской области, приобрести и доставить к его дому строительные материалы для личного ремонта. В противном случае он отказывался оплачивать выполненные ими работы и подписывать соответствующие акты.

"Опасаясь угроз, исполнители оказали ему необходимые услуги более чем на 800 тыс. рублей", - отметили в ведомстве.

Поскольку Васюк скрылся от правоохранительных органов, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Позже мужчина объявился в Индонезии, где его задержали в сентябре текущего года, уточнили в Генпрокуратуре.

В октябре ведомство направило в Министерство юстиции и по правам человека Индонезии запрос о выдаче или депортации Васюка, который был удовлетворен.

Индонезия Генпрокуратура РФ Ленинградская область

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