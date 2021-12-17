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Песков рассказал, за что любит телеграм-канал "Усы Пескова"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что любит читать телеграм-канал "Усы Пескова". "Там есть очень хороший, злой, но элегантный юмор", - рассказал он в интервью каналу RTVI.

Также пресс-секретарь главы государства признался, что читает телеграм-каналы новостных агентств.

Что касается президента, то он, по словам Пескова, всегда просматривает газеты, когда летит в самолете.

"Адъютант приносит ему, когда он просит, чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок и так далее. Каждую нужно прочитать, расписаться, оставить резолюцию. По ней сразу кому-то позвонить, дать указание или запросить дополнительную информацию", - рассказал пресс-секретарь.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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