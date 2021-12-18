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Сбежавший из-под домашнего ареста бизнесмен Авакян задержан в Петербурге

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Находившийся в розыске гражданин Армении Борис Авакян задержан в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что Авакяна задержали вечером 16 декабря в Петроградском районе города.

Он добавил, что мужчина был объявлен в розыск по статье 194 УК РФ (неуплата таможенных платежей) как скрывшийся от следственных органов ФСБ РФ.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, неуплату таможенных платежей в 2016 году инкриминировали бывшему замруководителя управления Росреестра по Петербургу, бизнесмену Авакяну. По данным СМИ, компании коммерсанта якобы ввозили в РФ дорогой товар, но при этом декларировали как более дешевый, что значительно уменьшало суммы таможенных пошлин.

В 2016 году в рамках этого дела суд отправил Авакяна под домашний арест в Петербурге, однако ему удалось скрыться.

Как сообщали некоторые издания, Авакян бежал из России в Европу, позже объявился в Армении, где занимался политической деятельностью. Занимал высокие государственные посты, в том числе замдиректора Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Петербург Росреестр Армения Борис Авакян

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