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Самолет не смог вылететь из аэропорта Татарстана из-за неисправности двигателя

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Камская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки вылета самолета из аэропорта Бегишево (Татарстан) в Москву, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

"18 декабря от дежурного линейного отдела полиции в Набережных Челнах поступило сообщение о том что в аэропорту Бегишево задерживается рейс 6248 авиакомпании "Россия" сообщением "Бегишево - Шереметьево (Москва)" по технической причине (не запускается левый двигатель)", - рассказал собеседник агентства.

На рейс было зарегистрировано 86 пассажиров, в том числе один ребенок.

На место происшествия выезжал Камский транспортный прокурор. Жалобы и заявления от пассажиров не поступали. Они были обеспечены питанием.

Вылет по плану должен был состояться в 6:10 в субботу, но был задержан.

В настоящее время прибыл резервный борт, идет регистрация на рейс.

Татарстан Москва

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