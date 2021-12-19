В РФ выявлено почти 28 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Еще 27 967 новых заболевших коронавирусом зафиксировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Новые эпизоды зафиксированы в 84 регионах страны. Больше всего заражений пришлось на Москву: 3 013 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 955, в Московской области - 1 825.

В стране от COVID-19 умерли за сутки 1 023 человека. Больше всего скончавшихся в Москве - 81, в Санкт-Петербурге - 67, в Подмосковье - 55.

Общее число жертв коронавируса в России достигло уже 297 203.

Поправились и выписаны 8,98 млн пациентов, в том числе 32 655 за последние сутки, из них 2 661 выздоровевший приходится на Москву.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 214 790 случаев коронавирусной инфекции