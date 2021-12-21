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Шторм с десятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Камчатки, там ожидаются волны высотой до десяти метров, сообщает во вторник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"22 декабря во второй половине дня в акватории Берингова моря в районах 11270 (Карагинский район), 11280 (Олюторский район), 11290 (Алеутский округ) ожидается опасное волнение высотой 8-10 м", - говорится в сообщении.

Такая ситуация сохранится там до вечера 23 декабря. По данным МЧС, для населенных пунктов шторм угрозы не представляет.

Как сообщалось, к берегам Камчатки приближается тихоокеанский циклон, который несет снегопады и штормовой ветер. Ожидается, что в среду погода испортится в Усть-Камчатском, Карагинском и Олюторском районах, а также в Алеутском округе, расположенном на Командорских островах. В четверг циклон продолжит портить погоду на этих территориях и распространится на Пенжинский район.

Камчатский край Берингово море

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