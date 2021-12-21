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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Причиной гибели троих человек в Казани могла стать смесь алкоголя и наркотиков

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Три человека насмерть отравились в Казани, отмечая годовщину свадьбы. В СК по Татарстану сообщили, что участники торжества подмешали себе в алкоголь наркотики, что и могло стать причиной их гибели.

Погибших нашли в квартире одного из домов на улице Симонова утром 21 декабря. Это 36-летний мужчина, 26-летняя женщина и мужчина, личность которого еще не установлена. 25-летняя жена одного из погибших госпитализирована.

Уголовное дело о случившемся расследуется по статье об причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).

СКР Татарстан Казань

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