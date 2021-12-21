Три человека в Казани умерли из-за суррогатного алкоголя

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Татарстана выясняют обстоятельства смерти в Казани трех человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"Три человека - двое мужчин и одна женщина - погибли, еще одна женщина пострадала, госпитализирована в больницу", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве Татарстана "Интерфаксу" уточнили, что женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем доставлена городскую больницу Казани №7 в Центр острых отравлений. Там отметили, что ее состояние "стабильное, тяжелое".