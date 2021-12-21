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АТОР назвал "десятку" популярных у российских туристов регионов РФ

АТОР назвал "десятку" популярных у российских туристов регионов РФ
Канатная дорога на курорте Красная Поляна
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краснодарский край возглавил рейтинг самых популярных в 2021 году у организованных российских туристов регионов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В РоссииТурпоток из РФ за границу в этом году упал на 40% по сравнению с допандемийным 2019 г.Читать подробнее

В топ-10 вошли: Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Владимирская область, Ставропольский край, Ярославская область, Тюменская область, Карелия, Татарстан и Тверская область.

По данным АТОР, общий прирост турпотока в организованном сегменте на внутреннем рынке по сравнению с 2020 годом составил примерно 30%. "Динамика очень впечатляющая. Плюс 30%, пускай к не очень хорошему 2020 году - это, на наш взгляд, очень важно", - отметила Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР подчеркнула, что сезон 2021 года стал одним из самых сложных для внутреннего туррынка. "С одной стороны, кешбэк, показавший невероятную эффективность, буквально окрылил всю туриндустрию России - в каждом регионе почувствовали отдачу от кешбэка. С другой стороны, регионы один за другим вводили ограничения, не всегда объяснимые и логичные для туристов и участников рынка. И взлет спроса, который должен был закончиться триумфальными цифрами, обрывался, потому что вводились ограничения. Это происходило на протяжении всего года", - напомнила Ломидзе.

Сохраняется весьма сложное положение в сегменте культурно-познавательного туризма. "Ковидные ограничения касались в первую очередь объектов показа, музеев, ради которых туристы отправляются в путешествия. Поэтому культурно-познавательный туризм нельзя назвать восстановившимся", - подытожила эксперт.

АТОР Майя Ломидзе

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