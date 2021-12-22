Хирург в Приморье получил условный срок за врачебную ошибку, из-за которой умер студент

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке приговорил к условному сроку лишения свободы врача, из-за ошибки которого умер студент-медик, сообщает в среду пресс-служба Советского районного суда.

"Он признан виновным по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд на полтора года лишил подсудимого права заниматься врачебной деятельностью. Врач в суде вину не признал.

Суд установил, что хирург Владивостокской клинической больницы №2 не госпитализировал студента Тихоокеанского государственного медуниверситета, получившего травмы в дорожной аварии и обратившегося за помощью из-за острых болей в животе.

Дежурный врач-хирург, имея в распоряжении необходимую медаппаратуру, специалистов и лекарственные препараты, ограничился наружным осмотром и ультразвуковым исследованием, и направил пациента для амбулаторного наблюдения по месту жительства. Из-за действий врача у пострадавшего своевременно не обнаружили опасную травму. Через два дня из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи студент умер в общежитии.