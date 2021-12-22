Минсельхоз РФ предложил привлечь более тысячи граждан Узбекистана для работы в АПК

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ может привлечь 1 108 граждан Узбекистана для работы в АПК в рамках пилотного проекта "для осуществления временной трудовой деятельности у российских юридических лиц". Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на сайте по подготовке нормативно-правовых актов.

В настоящее время пилотный проект реализуется в строительстве. Минсельхоз предлагает распространить его и на АПК.

"Минсельхоз России считает, целесообразным осуществить участие в пилотном проекте с целью привлечения граждан Узбекистана для трудовой деятельности у российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере агропромышленного комплекса в количестве 1 108 человек с увеличением предельной численности, установленной пилотным проектом", - говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту постановления, предельная численность для АПК установлена в указанном количестве привлекаемых работников.

Наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы отраслями АПК являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность, уточняется в пояснительной записке.