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Возбуждено уголовное дело из-за гибели военных РФ в Южной Осетии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух военнослужащих при сходе снежной лавины на сторожевую заставу в Южной Осетии, сообщает в среду пресс-служба СКР.

Дело возбуждено 528 военным следственным отделом СКР, дислоцированным в Южной Осетии, по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), говорится в сообщении.

Установлено, что снежная лавина накрыла сторожевую заставу "Портал Южный", охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали. В ходе поисков удалось извлечь четырех российских военнослужащих. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, погибли офицер и рядовой, проходивший военную службу по призыву. Сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожением нижних конечностей и ушибами госпитализированы, их состояние здоровья - удовлетворительное. Поиски еще одного военнослужащего продолжаются.

Под две лавины на югоосетинской части Транскама попало строение, где находились пятеро российских военных, которые охраняют Рокский тоннель.

СКР Южная Осетия

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