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Борис Грызлов назначен послом РФ в Белоруссии

Борис Грызлов назначен послом РФ в Белоруссии
Борис Грызлов
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Борис Грызлов назначен послом России в Белоруссии.

Соответствующий указ президента РФ от 14 января опубликован на портале правовой информации.

Другим указом Владимир Путин освободил Евгения Лукьянова от обязанностей российского посла в Минске. Он был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии в марте 2021 года указом президента.

В конце декабря кандидатура председателя Высшего совета партии "Единая Россия" Бориса Грызлова на должность посла России в Белоруссии была одобрена в Госдуме профильным комитетом по делам СНГ.

Грызлов с декабря 2015 года являлся представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ). В 2003-2011 годах он был спикером Госдумы, а с 2001 по 2003 год - министром внутренних дел России.

Борис Грызлов Белоруссия

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