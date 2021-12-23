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В аэропорту Нижневартовска несколько рейсов задержали из-за облачной погоды

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Несколько рейсов задержаны утром в четверг на прилет и вылет в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за метеоусловий, сообщили "Интерфаксу" в справочной аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло, из-за погодных условий задерживается прилет пяти рейсов из Москвы и Новосибирска. Эти самолеты должны были прибыть в нижневартовский аэропорт в 6:00 - 6:50 (местного времени). Сейчас ожидаемое время их прибытия в 12:30 - 13:10 (местного времени).

На вылет задержаны десять рейсов в Красноярск, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Москву, Астрахань.

Согласно данным сайта аэропорта, в авиагавани сейчас облачная погода.

Нижневартовск

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