Президент РФ выразил уверенность, что Китай станет первой экономикой мира
Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Китай неизбежно станет первой экономикой мира, США не смогут помешать его развитию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Им не сдержать развитие Китая. Они должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня экономика Китая по паритету покупательной способности больше, чем американская. Пройдет 2035-й год, 50-й - Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.
По его словам, США должны понимать это.
"А, может быть, понимая это, они действуют таким образом (пытаются сдержать Китай - ИФ). Это ошибка", - отметил президент РФ.