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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Президент РФ выразил уверенность, что Китай станет первой экономикой мира

Президент РФ выразил уверенность, что Китай станет первой экономикой мира
Фото: Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Китай неизбежно станет первой экономикой мира, США не смогут помешать его развитию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Им не сдержать развитие Китая. Они должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня экономика Китая по паритету покупательной способности больше, чем американская. Пройдет 2035-й год, 50-й - Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

По его словам, США должны понимать это.

"А, может быть, понимая это, они действуют таким образом (пытаются сдержать Китай - ИФ). Это ошибка", - отметил президент РФ.

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
Владимир Путин Китай США

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