Президент РФ выразил уверенность, что Китай станет первой экономикой мира

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Китай неизбежно станет первой экономикой мира, США не смогут помешать его развитию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Им не сдержать развитие Китая. Они должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня экономика Китая по паритету покупательной способности больше, чем американская. Пройдет 2035-й год, 50-й - Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

По его словам, США должны понимать это.

"А, может быть, понимая это, они действуют таким образом (пытаются сдержать Китай - ИФ). Это ошибка", - отметил президент РФ.