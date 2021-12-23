После пресс-конференции Путина возбудили дело о плохом теплоснабжении алтайского района

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности в связи с ненадлежащим обеспечением теплоснабжения жителей Локтевского района Алтайского края, сообщает в четверг Следственное управление СКР по региону. Это была реакция на

Отмечается, что дело возбуждено по результатам доследственной проверки.

По данным следствия, в начале отопительного сезона в ноябре 2021 года в Локтевском районе произошли перебои с поставками угля для населения. "Граждане неоднократно жаловались на холод в домах, однако органы власти своевременно не смогли решить вопрос по теплоснабжению. Кроме того, до настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан", - сказано в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит всесторонне изучить обстоятельства, при которых было сорвано начало отопительного сезона, а также дать правовую оценку действиям (или бездействию) должностных лиц органов власти, в чьи обязанности входят вопросы обеспечения населения теплоснабжением.

Жалоба на большой пресс-конференции Путина

На состоявшейся в четверг ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал проверить, почему жители одного из районов Алтайского края жаловались на дороговизну угля, необходимого им для отопления своих домов.

"Уверяю вас, что компании, которые получают хорошие доходы на экспорте, обеспечивают приличный уровень заработной платы своим работникам – они наверняка пошли бы, если бы перед ними поставили вопрос своевременно, на то, чтобы обеспечить и соответствующий уровень ценообразования для регионов. Поэтому это просто упущение и муниципалитетов, и регионов", - сказал президент в ходе ежегодной пресс-конференции.

В вопросе журналистки из Алтайского края, задавшей президенту вопрос о дороговизне угля, прозвучало название Локтевского района.

Комментарий губернатора

"В этом сезоне расход угля из резерва края действительно повышенный, но сбоев не было ни разу. Вопрос был задан некорректно. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Да, уголь подорожал, но он есть, субсидии муниципалитеты получают", - прокомментировал ситуацию губернатор края Виктор Томенко.