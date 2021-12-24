Три человека стали жертвами пожара в жилом доме в Якутии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Три человека погибли в пятницу в результате пожара в жилом доме в якутском поселке Светлый, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС РФ.

"Из дома было эвакуировано 26 человек, в том числе четыре ребенка. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 кв.м. Погибло три человека: женщина 1972 г.р., мужчина 1966 г.р., личность третьего погибшего устанавливается", - говорится в пресс-релизе.

Сообщение о пожаре поступило ночью в пятницу, пожарные прибыли на место через две минуты.

В свою очередь следственное управление СКР по Республике Саха (Якутия) сообщило, что по факту гибели трех человек проводится процессуальная проверка, назначены экспертизы.