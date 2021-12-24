Ноутбуки и смарт-карты исключили из перечня квотируемых товаров для госзакупок

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство уточнило нормы о квотировании госзакупок российской продукции и изменило список товаров, на которые распространяются эти нормы. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Из перечня теперь исключены портативные компьютеры, смарт-карты, электронные компоненты, интегральные схемы, различная компьютерная техника, операционные и смотровые медицинские светильники, а также аппараты нижних конечностей.

Принятое постановление вносит поправки в №2014, которое вступило в силу в начале 2021 года и коснулось более ста видов товаров (по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности) российского производства (или произведенного в странах ЕАЭС). Под квоты тогда попали различные виды медтехники и медицинского оборудования, промышленной продукции, продукции легкой промышленности, радиоэлектроники и другие товары.

Затем Минпромторг заявил, что перечни товаров нужно скорректировать. По данным ведомства, к октябрю 2021 года по 41 виду этих товаров не было подтверждено наличие российского производства, по 35 видам товаров выявлен только один производитель, по 31 виду товаров - более двух производителей.

Еще одно изменение постановления о квотировании госзакупок товаров российского производства уточняет норму о расчете начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) по квотируемым товарам.

Так. "старый" метод сопоставимых рыночных цен предусматривал запрос ценовой информации у производителей соответствующих товаров, информация о которых включена в ГИС "Промышленность".

Уточненная норма предполагает, что таких производителей должно быть не менее трех. Если же таких компаний меньше трех, то госзаказчик должен запрашивать необходимую ценовую информацию у поставщиков соответствующей продукции, произведенной в странах ЕАЭС. Причем только у тех поставщиков, информация о которых содержится в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок или в Реестре госконтрактов.

По данным Минпромторга, в 2020 году доля российской продукции в госзакупках выросла до 57% с 49% в 2019 году. В прошлом году госзаказчики закупили товары российского производства на 1,7 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2019 году). На приобретение импортных товаров было затрачено 1,3 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2019 году).

Также министерство отмечало, что в прошлом году значительно увеличилось число компаний и предприятий, информация о продукции которых включена в Реестр российской промпродукции (используется для подтверждения страны происхождения того или иного товара в рамках госзакупок и закупок госкомпаний). На конец 2020 года в этот реестр была включена информация о продукции 72 тысяч российских производителей (24 тысячи производителей на середину прошлого года).

Ранее регуляторы отмечали медленное наполнение Реестра российской промпродукции. В свою очередь, представители предприятий неоднократно заявляли, что процесс включения информации о продукции в тот или иной реестр достаточно затратный - необходимо подготовить большой объем документов, пройти проверку Минпромторга и т.п. В результате многие предприятия предпочитают не вносить информацию о своей продукции в эти перечни.

Это, в свою очередь, вызывает определенные затруднения у госзаказчиков и госкомпаний при проведении закупок - например, в рамках квотирования закупок товаров российского производства. В настоящее время часть из них отсутствует в Реестре российской промпродукции. Соответственно, заказчики не могут закупить гарантированно отечественную продукцию, что может в дальнейшем повлечь за собой административную ответственность (предполагается, что такая ответственность будет введена в следующем году).