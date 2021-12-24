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Ректора Самарского экономического университета отправили под домашний арест

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Самарский районный суд принял решение отправить под домашний арест ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлану Ашмарину, которой ранее было предъявлено обвинение по делу о покушении на мошенничество при заключении договоров на выполнение научных исследований, сообщает СУ СКР по Самарской области.

Обвиняемая признала вину в полном объеме и возместила учреждению причиненный ущерб. С учетом этих обстоятельств судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2020 года подозреваемая и заместитель начальника отдела вуза по научным исследованиям и инновациям заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ на 3,5 млн рублей. Указанные работы фактически были выполнены подчиненным обвиняемой путем переработки ранее написанных им работ и фальсификации результатов социологических исследований.

Обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам образовательного учреждения, которые фактически не выполняли работы, денежные премии, часть денежных средств обвиняемая обманным путем присвоила.

В результате Самарскому государственному экономическому университету был причинен ущерб в размере 1,4 млн рублей.

Обвинение было предъявлено по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Ректор отстранена от исполнения обязанностей на период следствия.

СГЭУ основан в 1931 году и является одним из крупнейших экономических вузов Поволжья.

Самара СГЭУ Самарский государственный экономический университет Светлана Ашмарина

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