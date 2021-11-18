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В РФ определят предельную стоимость ликвидации свалок из-за ее завышения в регионах

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минприроды России нормативно определит предельную стоимость ликвидации свалок в субъектах страны, так как наблюдается ее завышение, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Правительство готовит изменения в действующее регулирование, чтобы ликвидировать все правовые пробелы. В частности, Минприроды нормативно определит предельную стоимость ликвидации объектов по наиболее эффективным технологиям за один гектар и одну тысячу кубометров отходов", - сказала Абрамченко, ее слова приводят в пресс-службе вице-премьера в четверг.

По ее словам, одной из проблем реализации проекта по генеральной уборке РФ становится завышение стоимости ликвидации свалок со стороны проектировщиков, отобранных регионами, и несоответствие проектов требованиям экологической экспертизы. Абрамченко назвала эту ситуацию недопустимой.

Вице-премьер сообщила, что в рамках работы над этой проблемой Росприроднадзор будет в обязательном порядке сопровождать ликвидацию свалок и выполнять финальную приемку работ.

Также Абрамченко заявила, что до конца 2021 года в РФ должно быть ликвидировано 14 свалок. Такая работа полностью выполнена в Челябинской области и Татарстане, завершается еще в шести регионах страны.

По словам вице-премьера, ликвидация свалок в Новгородской и Тверской области, а также в Чувашии проводится с отставанием от графика.

Кроме того Минприроды по поручению Абрамченко также готовит поправки в закон "Об охране окружающей среды". Согласно им, органы власти и местного самоуправления в регионах будут наделены обязанностью, а не правом выявлять и ликвидировать свалки.

Также поправки в закон предусматривают новые полномочия со стороны Росприроднадзора - он будет, в частности, обследовать и оценивать объекты экологического вреда. Роспотребнадзор будет наделен полномочиями по оценке воздействия свалок на здоровье граждан и продолжительность жизни и утверждению методики такой оценки.

"С одной стороны, эти меры позволят централизованно выявлять объекты накопленного вреда, понимать общую картину по стране, а также оценить влияние таких объектов на здоровье и качество жизни граждан. С другой - комплексно провести генеральную уборку страны, оптимизировать сроки и стоимость работ, и повысить эффективность такой расчистки вредных объектов для граждан", - отметила Абрамченко.

Минприроды Виктория Абрамченко

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