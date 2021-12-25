Грабители вынесли из отделения "Росбанка" в Уфе около 4 млн рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Отделение банка в Уфе было ограблено в субботу, 25 декабря. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Башкирии, по предварительным данным, двое неизвестных вынесли из отделения деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет.

Злоумышленников ищут. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Осведомленный источник агентства уточнил, что разбойное нападение совершено на отделение "Росбанка", преступники похитили около 4 млн рублей.