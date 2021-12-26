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Зампред новгородского правительства Гусев заявил о решении уйти в отставку

Сообщение появилось в его фейсбуке, однако сейчас оно недоступно

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев опубликовал в фейсбуке заявление о том, что подает в отставку. На данный момент запись на странице недоступна.

Причиной отставки Гусев назвал "неприятную ситуацию", произошедшую в городском баре. "Считаю необходимым принести публичные извинения людям, (которым) эта ситуация доставила неприятные эмоции", - написал чиновник. Кроме этого, он принес личные извинения старшему научному сотруднику Новгородского государственного музея-заповедника Владимиру Варнаеву, которые, как отметил чиновник, ученый уже принял.

Заявлению Гусева предшествовала публикация Варнаева в одной из социальных сетей. Там Варнаев сообщил о том, что Гусев оскорбил его лично, его дочь и других пришедших на лекцию в рамках курса "Новгородские вечера" в городском баре.

Ученый написал, что обратится к губернатору, и потребовал от Гусева извинений. Он также написал об ухудшении здоровья после инцидента, но заверил горожан, что "Новгородские вечера" в январе будут продолжены.

Агентство обратилось в правительство с просьбой прокомментировать ситуацию.

Новгородская область Тимофей Гусев

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