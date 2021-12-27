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Замглавы новгородского правительства уволился после конфликта на лекции краеведа

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Отправлен в отставку заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев после инцидента на лекции старшего научного сотрудника Новгородского государственного музея-заповедника Владимира Варнаева.

"Заявление об увольнении Гусева по собственному желанию подписано", - сказал в понедельник "Интерфаксу" заместитель руководителя администрации области Николай Шестаков.

Ранее сам Гусев написал на своей странице в одной из социальных сетей, что подает в отставку. Причиной отставки Гусев назвал "неприятную ситуацию", произошедшую в городском баре, где проходила лекция серии "Новгородские вечера". Чиновник принес извинения новгородцам, которым "эта ситуация доставила неприятные эмоции". Кроме этого, он принес личные извинения лектору, старшему научному сотруднику Новгородского государственного музея-заповедника Владимиру Варнаеву.

Заявлению Гусева на его странице предшествовала публикация Варнаева в одной из социальных сетей. Ученый сообщил, что на его очередной лекции в рамках курса "Новгородские вечера", которая проходила в городском баре, его лично, его дочь и всех участников краеведческого мероприятия многократно оскорбил Гусев.

Ученый написал, что обратится к губернатору, и потребовал от Гусева извинений. Он также написал об ухудшении здоровья после инцидента, но заверил горожан, что "Новгородские вечера" в январе будут продолжены.

Новгородская область Тимофей Гусев Владимир Варнаев

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