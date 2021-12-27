Пожар на рынке произошел во Владивостоке

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пожар на рынке произошел в понедельник утром во Владивостоке, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы краевого главка МЧС.

"По оперативным данным сегодня в 11:23 (4:23 по Москве) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на рынке по улице Пихтовая", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к месту пожара немедленно пожарные расчеты. Информация уточняется.

На фотографиях в соцсетях видно, что торговые ряды заволокло густым дымом.