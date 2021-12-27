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Пожар на рынке во Владивостоке потушили

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Во Владивостоке потушили пожар на рынке у Детского парка, сообщили в управлении МЧС по Приморскому краю. По данным пожарных, возгорание началось с транформаторной подстанции.

На рынке выгорело около 200 квадратных метров - пострадали павильоны, электропроводка и электрощитовая. Пожар начался в 11:23 (4:23 по Москве) и был полностью потушен в 15:26 (8:26), ему был присвоен второй уровень сложности. Огонь тушили 50 человек и 12 единиц техники.

Проверку в связи с пожаром начала прокуратура.

Владивосток МЧС Приморский край

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