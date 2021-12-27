Движение по федеральным трассам в Башкирии возобновлено

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Росавтодор снял ограничения на проезд транспорта по федеральным трассам в Башкирии, действовавшие 26 декабря в связи с сильным снегопадом и метелью, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии в понедельник.

"По информации ФКУ Упрдор "Приуралье", на 08:15 ограничений движения на участках федеральных трасс нет. Движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне на территории Башкирии в связи с неблагоприятными погодными условиями были закрыты несколько участков федеральных автодорог М-5 "Урал", М-7 "Волга" и Р-240 Уфа - Оренбург с 17-го (поворот на аэропорт) по 280-й км (граница с Оренбургской областью).