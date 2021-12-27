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Суд оштрафовал "Почту России" за разрушение пакгауза Варшавского вокзала

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский суд в Петербурге оштрафовал "Почту России" на 200 тысяч рублей за разрушение пакгауза Варшавского вокзала, который принадлежит этому предприятию. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Компания оштрафована по ч.1 ст.7.13 КоАП (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Представитель "Почты России" в суд не пришел.

Пакгауз - объект культурного наследия регионального значения. В марте сотрудники Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) осмотрели здание и убедились в его неудовлетворительном техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

У здания исчезла двускатная крыша и балочный деревянный каркас, кладка наружных стен частично разрушена, окна не застеклены, оконные и дверные проемы местами ничем не заполнены, на объекте обнаружены следы пожара и биопоражения, вандальные надписи и мусор.

КГИОП также просил суд обязать "Почту России" провести консервацию пакгауза и противоаварийные работы и в течение двух лет подготовить и согласовать с комитетом проект его реставрации.

Варшавский вокзал - историческое здание бывшего железнодорожного вокзала на начальной станции Петербурго-Варшавской железной дороги. Сейчас это архитектурный памятник, реконструированный в торгово-развлекательный комплекс. Варшавский вокзал был построен в 1852-1853 годах по проекту архитектора Скаржинского для железной дороги от столицы до царской резиденции в Гатчине. Здание первоначально окружали платформы, перекрывавшиеся арочной конструкцией из металла и стекла.

Варшавский вокзал Петербург Ленинский суд Почта России КГИОП

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