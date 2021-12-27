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Лавров счел, что отношения РФ и НАТО можно назвать враждой

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Отношения России и НАТО можно назвать и враждой, но Москва надеется на конструктивное соперничество с альяном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Форма, которую эта жизнь, эта география может обретать, может называться и враждой, может называться и соперничеством, и конкуренцией. Если бы Запад пошел на честную конкуренцию, я думаю, что это был бы оптимальный выход из нынешней конфронтации, (но) это был бы не Запад", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live", отвечая на вопрос о том, можно ли НАТО назвать врагом России.

Пример того, что Запад не готов к честной конкуренции - их стремление менять правила ВТО только потому, что Китай на основе этих правил лидирует, и "если сохранится этот темп, который набрал Китай, он к 2030-му году по всем показателями будет первой державой", добавил глава МИД РФ.

Сергей Лавров МИД РФ НАТО

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