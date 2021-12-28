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Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Подмосковье

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла на трассе М-8 в Московской области, пострадали четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка МВД.

"В 9:24 поступила информация о ДТП на 21-м километре автодороги М-8 (Сергиево-Посадский г.о.)", - сказали в ведомстве. По данным МВД, легковой автомобиль "Шевролет" столкнулся с маршруткой "Ситроен".

В результате столкновения пострадали четыре человека, которые находились в маршрутке. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Всего, по данным полиции, в салоне находилось 15 человек.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства устанавливаются.

Подмосковье МВД

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