В России за сутки зарегистрировано почти 22 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Еще 21 922 случая заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. Как сообщает оперштаб, из них 1 496 (6,8%) эпизодов без клинических проявлений.

Суточный прирост стал снижаться с конца ноября после максимумов, когда за сутки выявляли более 40 тыс. заражений. На 28 декабря за сутки в РФ выявили на 1 288 случаев меньше, чем накануне. Эти данные соотносятся со значениями двадцатых чисел сентября.

Новые заболевшие фиксировались во всех 85 регионах страны. Антилидером с стал Санкт-Петербург с 1 802 случаями человека, в Москве - 1 705, в Московской области - 1 574.

За минувшие сутки в стране от коронавируса умерли 935 человек, больше всего скончавшихся в Москве - 73, в Петербурге - 61, в Подмосковье - 41.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 306 090.

Поправились и выписаны 9,33 млн пациентов, в том числе 43 961 за сутки.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 437 152 случая коронавирусной инфекции.