Уральский суд отказался досрочно освободить серийного насильника, работавшего в ДПС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд аннулировал решение первой инстанции о замене бывшему сотруднику полиции Подмосковья Артуру Косицыну неотбытой части наказания принудительными работами, сообщает пресс-служба суда. Косицын отбывает наказание за сексуальное насилие.

Нагатинский районный суд Москвы в июле 2011 года приговорил Косицына к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы, признав его виновным по статьям "покушение на изнасилование", "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера". Он отбывает наказание в колонии в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

По данным следствия, Косицын нападал на женщин в Москве и Московской области. Он обвинялся в десятках эпизодов изнасилований и насильственных действий сексуального характера. На момент совершения преступления мужчина являлся сотрудником ДПС ГУВД по Московской области.

Его задержали 10 декабря 2009 года непосредственно после совершения преступления.

В 2018 году суд в Нижнем Тагиле вынес решение о замене неотбытой им части наказания принудительными работами, однако после апелляции прокуратуры облсуд его отменил.

26 ноября 2021 года суд в Нижнем Тагиле снова заменил мужчине неотбытую часть лишения свободы принудительными работами, но прокуратура обжаловала данное решение.