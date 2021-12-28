Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава СПЧ предложил создать в РФ подготовительные курсы для детей мигрантов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости создать в России подготовительные курсы для детей мигрантов, чтобы помочь им интегрироваться в социальную среду страны.

В РоссииБолее 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 годаБолее 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 годаЧитать подробнее

"Дети мигрантов хуже знают язык, зачастую они хуже подготовлены, у них есть своя этническая среда. Их надо интегрировать, дополнительно учить языку, ведь чем лучше они будут знать язык, тем лучше они будут учиться и лучше интегрироваться в социальную среду. Должны быть подготовительные курсы, и это важно для самих этих детей, а с другой стороны - это будет улучшать интеграцию. Сейчас этим не занимаются", - сказал Фадеев журналистам во вторник.

Глава СПЧ подчеркнул, что это важно, в первую очередь, с точки зрения прав детей.

Кроме того, Фадеев предложил создать в России систему, которая будет обслужить потенциальных работников из регионов страны.

"Говорят, что в России не хотят работать - это неочевидно. Существует мощнейшая система по обслуживанию миллионных потоков мигрантов, и в их странах, и здесь. Человек приезжает, и ему объясняют, куда идти, где можно найти жилье, где работать", - отметил он.

"Есть ли такая система, обслуживающая потенциальный поток работников из российских регионов? Давайте попробуем создать", - заявил Фадеев.

Валерий Фадеев СПЧ

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

В Думе создадут межфракционную группу по защите христианских ценностей

Итоги года: 2021

Атомный витязь на энергетическом распутье

Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после новогодних праздников

Пандемия коронавируса

В России на лечении находятся 547 тыс. пациентов с коронавирусом

Глава СПЧ указал на нарушение баланса между тяжестью преступления и наказанием

Глава СПЧ указал на нарушение баланса между тяжестью преступления и наказанием
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 61%

Таможня опровергла сообщения о заторе из фур на российско-китайской границе

Таможня опровергла сообщения о заторе из фур на российско-китайской границе
Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора пока не надеется на "затухание" пандемии COVID

Потребкредиты без обеспечения предложили выдавать на срок не более пяти лет

Потребкредиты без обеспечения предложили выдавать на срок не более пяти лет
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });