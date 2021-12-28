Глава СПЧ предложил создать в РФ подготовительные курсы для детей мигрантов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости создать в России подготовительные курсы для детей мигрантов, чтобы помочь им интегрироваться в социальную среду страны.

"Дети мигрантов хуже знают язык, зачастую они хуже подготовлены, у них есть своя этническая среда. Их надо интегрировать, дополнительно учить языку, ведь чем лучше они будут знать язык, тем лучше они будут учиться и лучше интегрироваться в социальную среду. Должны быть подготовительные курсы, и это важно для самих этих детей, а с другой стороны - это будет улучшать интеграцию. Сейчас этим не занимаются", - сказал Фадеев журналистам во вторник.

Глава СПЧ подчеркнул, что это важно, в первую очередь, с точки зрения прав детей.

Кроме того, Фадеев предложил создать в России систему, которая будет обслужить потенциальных работников из регионов страны.

"Говорят, что в России не хотят работать - это неочевидно. Существует мощнейшая система по обслуживанию миллионных потоков мигрантов, и в их странах, и здесь. Человек приезжает, и ему объясняют, куда идти, где можно найти жилье, где работать", - отметил он.

"Есть ли такая система, обслуживающая потенциальный поток работников из российских регионов? Давайте попробуем создать", - заявил Фадеев.